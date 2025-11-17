«Играть по подвалам на 25 зрителей?»: лидер «Несчастного случая» Кортнев пожаловался на концерты группы в Европе

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев пожаловался на изменения в карьере после того, как концерты коллектива были отменены в России. Об этом пишет Telegram-канал ИА Регнум.

Музыкант рассказал о неудачных выступлениях группы, которая сейчас путешествует по Европе в попытках заработать. По словам певца, им приходится играть в халатах перед маленьким количеством зрителей, которые к тому же в это время «выпивают и закусывают».

«С концертами лажа. Вы критики-нытики, так не хотите ли играть по подвалам на 25 зрителей? Группе за 40 доколе такое? Вообще не прикольно играть в подполье... Я лично устал от такой романтики, дайте собрать стадион, хоть маленький!» — посетовал Кортнев, используя строчку из собственной песни.

Ранее мы писали о том, что лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев планирует заработать в России следующим летом в экспедиционном круизе по следам Витуса Беринга. Команда проекта во главе с ведущим Дмитрием Крыловым и музыкантом Мишей Лузиным планирует заработать не менее 24 миллионов рублей за 10-дневное путешествие.