Алексей Кортнев планирует следующим летом вернуться в РФ и заработать миллионы

Лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев планирует заработать в России следующим летом в экспедиционном круизе по следам Витуса Беринга.

Как выяснил Абзац, команда проекта во главе с ведущим Дмитрием Крыловым и музыкантом Мишей Лузиным планирует заработать не менее 24 миллионов рублей за 10-дневное путешествие.

Желающим отправиться в круиз под песни Кортнева придется раскошелиться. Тур стоит порядка 1,4 миллиона рублей. В эту сумму не входят перелет, проживание в каюте, питание и катание на каяках.

Маршруты экспедиций Витуса Беринга включали сухопутный путь из Санкт-Петербурга через всю Россию до Охотска, а затем морские переходы по Берингову проливу в рамках Первой Камчатской экспедиции и к берегам Северной Америки во Второй Камчатской экспедиции.

Напомним, в 2022 году Алексей Кортнев высказывался против СВО, но потом назвал свои же слова «ребячеством». Несколько концертов певца в России отменились, тогда он стал организовывать выступления за границей.

Ранее сообщалось, что Кортнев после отмены в России пытается активно гастролировать за границей вместе с актером Семеном Трескуновым* (Признан иноагентом на территории РФ). На гастролях в Испании им пришлось выступать в полупустом зале.

