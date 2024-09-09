«Играть будут другие»: Сергей Лазарев вспомнил, как в 16 лет выходил на сцену КВН

Певец Сергей Лазарев почтил память легендарного телеведущего, руководителя Клуба веселых и находчивых Александра Маслякова, ушедшего из жизни 8 сентября. Артист поделился в своем блоге воспоминаниями о том, как в далеком 1997 году впервые вышел на сцену Высшей лиги КВН.

Как подчеркнул Лазарев, ему тогда было всего 16 лет и вместе со своей командой он открывал одну из игр. Он поделился архивными кадрами этого события.

«Итак, мы начинаем КВН, а если сказать точнее, то мы только начинаем, а играть будут другие. Но мы уверены, что когда-нибудь на этой сцене мы обязательно получим свои пятерки», — произнесли участники команды Лазарева со сцены.

Он отметил, что через несколько лет, когда уже стал самостоятельным артистом, неоднократно был членом жюри КВН по приглашению Александра Васильевича.

«Ужасная новость… Не стало Александра Васильевича Маслякова. Человека, который почти всю жизнь отдал КВНу. Благодаря которому появились и стали известными почти все юмористы и комики нашей страны», — заключил Лазарев.

Напомним, Александр Масляков умер 8 сентября в окружении близких. Он страдал из-за неоперабельной опухоли в легких и последние дни жизни провел в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц.

Ранее Ольга Бузова, узнав о смерти Маслякова, попросила всех присутствовавших на съемочной площадке проекта «Х-Фактор» в Белоруссии почтить память ведущего минутой молчания.