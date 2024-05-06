Играет в переходах: что стало с эксцентричной королевой русского рок-н-ролла Жанной Агузаровой

Российская певица Жанна Агузарова исполнила отрывок из своей новой песни в подземном переходе в Москве. Соответствующими кадрами она поделилась в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ).

Экс-вокалистка группы «Браво» исполнила отрывок из песни «Релакс от дум, релакс от мыслей». 61-летняя звезда призналась, что любит петь в подземных переходах.

«Не отказываю себе в удовольствии попеть в переходах, это у меня с юности, особенно когда нет народа», — сказала Агузарова.

Она призналась, что в переходах «классная акустика» и «вообще таинственно».

Новый хит певица пока находится в работе: он будет готов еще нескоро. Подписчики также заметили, что у артистки округлился живот. Агузарова в ответ на это сказала, что объем создали поясные сумки.

Карьера Агузаровой началась в 1980-х, когда она на одной из музыкальных тусовок познакомилась с гитаристом Евгением Хавтаном, который пригласил её в качестве вокалистки в создаваемую им музыкальную группу. Новый коллектив, по инициативе певицы, назвали «Браво». Артистка была его участницей до 1988 года, а после построила сольную карьеру. Жанна и сейчас продолжает выступать и писать песни. Правда, в Москве она ведет достаточно затворнический образ жизни.

Ранее мы писали о звездах, которых на своем пути «устранила» Алла Пугачева. В их числе была и Жанна Агузарова, которая на время смогла затмить Примадонну, а после поплатилась своей карьерой в России.