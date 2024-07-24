«Играешь с крутым партнером»: Михаил Тройник высказался о работе с возлюбленной Юлией Пересильд

Михаил Тройник высказался о работе с Юлией Пересильд на одной сцене.

Актеры познакомились во время съемок фильма «Вызов». Публично о романе звездная пара заявила в ноябре 2022 года, на тот момент они уже встречались пять месяцев.

Тройник считает, что Юлия является достойным партнером, так как с ней достаточно комфортно работать как на одной съемочной площадке, так и на сцене театра. Артисту в радость играть вместе с возлюбленной. Он уверен, что именно благодаря ее таланту творческий процесс становится плодотворным.

Однако Тройник предполагает, что идиллия в отношениях также помогает им найти общий язык на работе.

«Она очень фанатичная в своей профессии. Ты занимаешься только делом, есть доверие в этом большое. Спектакли с Юлей — это радость, каждый раз что-то новое. Ты играешь с очень крутым партнером. Бывает, что у тебя партнеры, с которыми не всегда ладится, а бывает, что вы чувствуете, что вы на одной волне, — вот с Юлей у меня так», — поделился Михаил в беседе с изданием OK!

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