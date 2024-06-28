«Играем в гляделки»: Гарик Харламов показал Катерину Ковальчук в халате и впервые назвал женой

Шоумен Гарик Харламов впервые после свадьбы с актрисой Катериной Ковальчук поделился с поклонниками кадрами из их совместной жизни. Молодожены проводят медовый месяц в горах.

Харламов опубликовал в своем блоге видеоролик, на котором вместе с избранницей позирует в одинаковых банных халатах коричневого цвета. Артист нежно обнял Ковальчук за талию.

«Мы с женой играем в гляделки с горой. Либо она к нам, либо Магомед», — подписал видеоролик Харламов.

При этом поклонники шоумена обратили внимание на то, что Гарик впервые назвал Ковальчук «женой».

О свадьбе артистов стало известно после того, как Ковальчук похвасталась обручальным кольцом. Пара познакомилась на съемочной площадке сериала «Гусар».