Игра или личные переживания: почему Бузова открыто отреагировала на рождение ребенка Давы

На концерте Димы Билана в Москве внимание публики было приковано не только к певцу, но и звездным гостям. Многих удивило, что Ольга Бузова поздравила бывшего возлюбленного Давида Манукяна с рождением ребенка и обняла его жену Мари Краймбрери. А потом публично поцеловалась с Филиппом Киркоровым. Психолог Дарья Заливнова в беседе с WHOOPEE.ru объяснила, что может стоять за таким поведением.

Она отметила, что у публичных личностей есть два уровня поведения – профессиональный расчет (эпатажные поступки, флирт, поцелуи, создание информационных поводов для поддержания интереса) и личные мотивы (демонстрация уверенности, возможная попытка переключить внимание с новости о бывшем партнере).

«Здесь важнее не то, о чем мечтает Бузова, а как она переживает эту ситуацию. Искренность не исключает внутренней боли. Возможно, она сознательно демонстрирует «я в порядке», чтобы не давать поводов для обсуждений. А громкий эпизод с Киркоровым действительно мог стать способом переключить фокус с бывшего и его счастья на себя», — объяснила Дарья.

Ранее Давид Манукян рассказал, как изменилась его жизнь после рождения ребенка.