Давид Манукян рассказал, как изменилась его жизнь после рождения ребенка. Об этом сообщает Kp.ru.

В мае 2025 года у Давы и Мари Краймбрери появилась на свет дочь. После этого звезд не часто можно увидеть вместе на светских мероприятиях. Все из-за того, что родители уделяют достаточно времени ребенку.

Как рассказал Манукян, он при любой возможности бежит домой, чтобы побыть рядом с малышкой.

«Нужно постоянно находиться рядом с ребёнком, что мы и делаем. Вот сегодня впервые за долгое время я на 2−3 часа выбегаю из дома, и обратно», — заявил он.

Супруг Краймбрери добавил, что не понимает родителей, которые заводят нежеланных детей.

«Я смотрю на некоторых родителей, и у меня возникают вопросы: «Зачем вы заводите ребенка, если вы его не хотите. Если вы хотите, то будете гореть тем, чтобы поскорее вернуться домой и расцеловать своего ребенка», — рассказал блогер.

Ранее мы писали о том, что певицу Мари Краймбрери обманули на 900 тысяч при покупке мебели в новую квартиру.