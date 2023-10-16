Игра «Что? Где? Когда?» завершилась скандалом из-за ссоры магистра и ведущего

Постоянный участник интеллектуального теле-шоу «Что? Где? Когда?» Андрей Козлов устроил скандал в эфире Первого канала, обвинив ведущего игры Бориса Крюка в предвзятости.

В ходе одного из раундов был задан вопрос о лондонском канале в XIX веке, на который игроки, по мнению ведущего, дали неверный ответ. При этом Козлов возразил, отметив, что версия, озвученная командой, бала правильной. Он также предположил, что Крюк относится к нему предвзято, поэтому засчитал его команде поражение. В ответ ведущий напомнил, что сезон для команды Козлова закончился.

«А для меня он заканчивается навсегда, господин ведущий! Мне очень печально это говорить, потому что это предельно несправедливо» — приводит Газета.Ru слова Козлова.

После дискуссии игра продолжилась, а в конце выпуска магистру присудили «Хрустальный атом» как лучшему знатоку прошедшей игры, однако Крюк воспротивился решению телезрителей и зала.

Ранее мы писали, что в Самаре перед началом концерта рэпера Василия Вакуленко, известного под псевдонимом Баста, произошел скандал. Охранники отказывались пропускать зрителей на мероприятие, так как они заранее не распечатали электронные билеты. Организаторы концерта не смогли отсканировать билеты, приобретенные через одну из онлайн-касс.