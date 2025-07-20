«Игорек, мне кажется, ты не ревнуешь»: Мария Погребняк рассказала о реакции супруга на дружбу с бывшим мужем

Блогер Мария Погребняк посетила фестиваль VK Fest в Москве. В беседе с сайтом Super.ru она рассказала о своих необычных отношениях с бывшим мужем — футболистом Павлом Погребняком. Экс-супруги поддерживают связь и вместе воспитывают общих детей.

Корреспонденты поинтересовались у Марии, как ее нынешний супруг реагирует на ее отношения с Павлом. Блогер, отвечая на вопрос, предположила, что дружба с бывшим мужем никак не сказывается на ее семейной жизни сейчас.

«Игорек, мне кажется, ты не ревнуешь, ты все понимаешь», — заявила Погребняк.

По словам бизнес-леди, у нее сложились здоровые отношения с экс-супругом. Она рада, что дети могут наблюдать, как мама и папа по-прежнему хорошо общаются. У Марии и Павла три сына.

Ранее сообщалось, что Погребняк попала в госпиталь на отдыхе в Турции. Блогер сильно заболела по приезде в страну.