Игорь Верник рассказал, что в детстве мечтал стать поваром. Об этом он признался в шоу «Актерская студия».

Игорь Верник заявил, что не знает, в какой момент решил пойти в актерскую деятельность. По словам знаменитости, он до сих пор сомневается в том, правильную ли профессию выбрал.

«Я и по сей день думаю: правильно ли я сделал. Потому что, мечтая стать поваром, я бы мог прожить совсем другую жизнь. Возможно, и выглядел бы по-другому. Короче, ошибка уже совершена, или не ошибка… Нет, я не помню точно дня, когда я проснулся или вдруг, сидя в трамвае или в театре, меня осенило, что я хочу стать артистом», — рассказал он.

Игорь Верник вырос в творческой семье — его отец Эмиль Верник был режиссером литературного вещания Всесоюзного радио, а мать Анна Верник преподавателем в музыкальной школе.

Ранее мы писали о том, что Игорь Верник рассказал, как Олег Табаков чуть не загубил его карьеру.