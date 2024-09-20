Обнял и шептал на ухо: женатого Игоря Верника подозревают в романе с молодой актрисой

Игорь Верник впервые за долгое время вышел в свет — он появился на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра «Кинопоиск». Актера сопровождала 22-летняя актриса Ксения Трейстер.

Верник и Трейстер ничего не сказали о своих взаимоотношениях. Но на совместных снимках они обнимались. В один моменты фотографы подхватили момент, как 60-летний актер шептал что-то на ухо звезде фильма «Летучий корабль», пишет Леди Mail.ru.

На мероприятии Верник появился в объемной джинсовой куртке и серых штанах. Ксения вышла на красную дорожку в элегантном длинном платье черного цвета и зеленых туфлях. Волосы девушка собрала в пучок и дополнила образ нежным макияжем.

Ксения Трейстер в 2021 году окончила Театральное училище им. Б. Щукина. Ее первой работой на сцене стала роль Наташи Ростовой в спектакле «Война и мир» в Театре им. Вахтангова. За нее актриса была номинирована на премию «Золотая маска».

Также актриса сыграла Забаву в фильме «Летучий корабль» и появилась в сериалах «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Пищеблок».

Игорь Верник в 2023 году женился в третий раз на продюсере Наталье Шнейдеровой. У него есть сын от второго брака с журналисткой Марией Казаковой.

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