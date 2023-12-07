Игорь Саруханов рассказал об ошибке в пятом браке и новом муже бывшей жены

Певец Игорь Саруханов рассказал об ошибках в пятом браке с Татьяной Костычевой и рассказал о ее новом муже. По словам музыканта, несмотря ни на что они остались семьей.

Подробности приводит Мослента.

В интервью изданию певец сказал: «Да, с Татьяной мы разошлись, у нее новый муж, но мы остались одной семьей».

Саруханов считает, что нет смысла ссориться – в доме должна сохраняться хорошая атмосфера. Размышляя, почему распался брак, певец говорит: «Может быть, из-за моей ошибки распался брак с Татьяной, так почему я должен ее ругать?» Он следует правилу: «только мир и все».

Саруханов сообщил, что Татьяна придет на его концерт в Сочи 4 января вместе с мужем и детьми. Затем все вместе пойдут в ресторан, а после отправятся к певцу в Москву и «снова будут праздновать».

Отметим, что и сам Саруханов успел оформить брак – он женился на дизайнере Лесе Садовской, которая младше на 30 лет. Этот союз для певца седьмой по счету.