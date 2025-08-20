Игорь Николаев засудил бизнесвумен за «усатые» шоколадки с фразой «Выпьем за любовь»

Композитор Игорь Николаев отсудил 25 тыс. рублей у бизнесвумен из Уфы за шоколадку с названием его песни «Выпьем за любовь».

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, предпринимательница продавала шоколадки с усатыми котиками, держащими в руках бокал вина и надписью «Выпьем за любовь» на упаковке. Стоимость одной штуки доходила до 570 рублей.

Изначально 65-летний певец потребовал с бизнесвумен 250 тыс. рублей, но Арбитражный суд посчитал сумму завышенной в 10 раз. В итоге уфимка выплатила 25 тыс. рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак.

Борьбу с продавцами, использующими запатентованную фразу «Выпьем за любовь», Николаев начал еще минувшей зимой. Музыкант потребовал с некоторых из них более 1 млн рублей.

Недавно народный артист одержал победу в трех судебных процессах, защищая свои права на популярную фразу «Выпьем за любовь». Размер выплат составил от 250 до 800 тысяч рублей в зависимости от дела.