Игорь Николаев высказался о песне «Императрица» в исполнении Люси Чеботиной

Композитор Игорь Николаев вступился за певицу Люсю Чеботину, которую раскритиковали после исполнения кавера на композицию Ирины Аллегровой «Императрица». Музыкант признался, что ему понравилась новая версия песни, так как в ней появилось «больше драйва».

При этом Николаев признал, что в исполнении Чеботиной «Императрица» стала менее драматичной.

«Ну а переделывать мелодию известной песни — это сейчас такой тренд, без этого, видимо, никак! То есть, песня по мотивам песни, хотя, повторяю, мне нравится и трек, и видео, и аранжировка», - приводит слова музыканта The Voice.

Он выразил надежду, что Ирина Аллегрова тоже благосклонно отнесется к каверу Люси Чеботиной.

Ранее критик Сергей Соседов заявил, что композиция в исполнении Люси не имеет никакого отношения к первоисточнику. Он назвал кавер «безобразием». По мнению критика, вместо «Императрицы» получилась история про девушку, у которой заболела голова, и ей надо сходить в аптеку.

Ранее Люся Чеботина рассказала, чем похожа на Ирину Аллегрову. Исполнительница призналась, что у нее, как и у коллеги, есть мужской стержень и харизма. Певица призналась, что считает себя сильным человеком, который умеет принимать ответственные решения.