Игорь Николаев вдвое снизил гонорар из-за отсутствия новогодних корпоративов. Подробности приводит Telegram-канал Mash.

Игорь Николаев неожиданно столкнулся с отсутствием ажиотажа перед Новым годом — декабрьские даты оказались свободны, а стоимость концертов пришлось урезать с десяти до пяти миллионов рублей.

По данным издания, за последние недели декабря желающих пригласить артиста практически не нашлось — график пустует, включая саму новогоднюю ночь. Команда композитора готова идти на уступки и обсуждать скидки на 31 декабря, лишь бы закрыть дату выступлением.

Ещё осенью ценник за вечер с Николаевым держался на уровне трех миллионов рублей, но в ноябре из-за внезапного всплеска спроса сумма выросла до десяти за час. Тогда артист выступал практически без перерывов, несмотря на проблемы со здоровьем, и менеджмент рассчитывал повторить такой же интенсивный режим в декабре.

Технические и бытовые требования при этом остаются неизменными: стандартный набор посуды, чай, вода, сладости, фрукты, ягоды, сырная и рыбная нарезки. Из напитков — Jack Daniel’s и две бутылки малинового вина. В качестве транспорта — исключительно тонированный Mercedes S-класса. Сценические костюмы готовы к выезду, доставка оплачивается отдельно — 6 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что Лариса Долина рискует потерять еще две квартиры после скандала.