Игорь Николаев унизил на всю страну уехавшую Аллу Пугачеву

Композитор Игорь Николаев продолжает заниматься творчеством и участвует в новом музыкальном шоу. Звезда редко дает интервью, а еще реже комментирует своих коллег. Вот и об уехавшей Алле Пугачевой мэтр ничего не говорит. Поклонников удивило, что певец совсем не вспоминает Примадонну даже после того, как слышит ее хиты.

Николаев принимает участие в шоу «Моя мелодия». Он поделился первыми кадрами с программы в личном микроблоге. В ролике можно услышать слова песни «Прости, поверь», которую ранее исполняла Алла Пугачева, но теперь поет совершенно другой человек.

Композитор не удержался от комментариев и похвалил вокалистку, которая исполняла композицию. По его словам, она сделала это трогательно.

«Пожалуй, мое самое сильное эмоциональное впечатление за все годы участия в разнообразных шоу!» – высказался мужчина.

Многие пользователи Сети сошлись во мнении, что своими словами артист унизил 73-летнюю Аллу Пугачеву на всю страну. Ведь он не упомянул о ней, зато нахваливал другую вокалистку.

Знаменитость не стал раскрывать детали шоу, но пояснил, что зрителям будет интересно. Теперь любопытные фанаты будут ждать, скажет ли он что-нибудь о Примадонне в полном выпуске программы или будет молчать, как это делают его коллеги.

Одним из немногих, кто открыто высказывался об уехавшей артистке был продюсер Иосиф Пригожин. Экспресс газета пишет, что по словам мужчины, Примадонна во время музыкального шоу «Фабрика звезд» «вставляла палки в колеса» его жене певице Валерии. Она якобы обращалась к руководству, чтобы Валерии не было в той или иной передаче.

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