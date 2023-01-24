Игорь Николаев помог: певица Наташа Королева и Тарзан снова оказались на грани развода

Певица Наташа Королева в последнее время очень часто высказывается в сторону своего бывшего мужа, композитора Игоря Николаева. Брюнетка поздравляет его с праздниками, делится архивными видео с маэстро и обращается к нему через соцсети. Поклонники волнуются, куда смотрит ее законный супруг Сергей Глушко, более известный как стриптизер Тарзан.

В Сети ходят слухи, что брак Наташи и Сергея находится на грани развода. Все началось со скандала, в который попал Глушко. Несколько девушек заявляли, что он изменял жене с ними. Певице удалось простить мужа, но отношения точно не стали лучше. Так считает психолог Андрей Зберовский. В беседе с BLITZ+ он рассказал, что происходит между супругами.

«Мы знаем, что у них разлад после измены длится давно. Наталье, как девушке яркой, вдвойне неприятно. Она не может смириться, что муж ей изменил», – высказался психолог.

Зберовский уверен, что неверность стала ударом для артистки. И непроработанная травма продолжает разрушать ее брак. Чтобы успокоиться, она все чаще думает о бывшем муже, в отношениях с которым была любима и ценна.

«Она и ему (Тарзану) делает больно, и свое самолюбие лечит. Это кризис, признак, что трудно все», – говорит психолог.

Ранее мы писали о том, как Наташа Королева призналась в любви Игорю Николаеву.