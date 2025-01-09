Игорь Николаев покинул Россию вслед за молодой женой

Актриса Юлия Проскурякова, как и многие знаменитости, улетела на январские праздники в Дубай. Она проводит время в ОАЭ вместе с супругом, Игорем Николаевым.

Музыкант выложил совместное фото с молодой женой, сделанное в Лувре в Абу-Даби.

«С первого по тринадцатое», — написал под кадром 64-летний композитор.

На снимке Юлия сидит в белой майке, розовом жакете и светлых джинсах свободного кроя. Артистка добавила к образу белые кроссовки. Николаев надел черную футболку, черную кофту, джинсы и разноцветные кроссовки. Супруги улыбаются на фотографии.