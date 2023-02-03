Игорь Николаев перед больницей влез в долги

У певца Игоря Николаева, который на днях был госпитализирован с неизвестным диагнозом, обнаружили две задолженности. Одна из них – неоплаченный штраф за 2020 год.

Его размер составляет 2 тыс. рублей. Другая задолженность связана с административным правонарушением. Она относится к 2022 году и составляет 8 тыс. 649 рублей.

Представитель Николаева Юлия Доронина не стала комментировать наличие долгов у артиста. Примечательно, но у его супруги Юлии Проскуряковой их нет.

О госпитализации Николаева стало известно три дня назад. Сообщалось, что у него случился инфаркт. Сам артист опроверг эту информацию, заявив, что находится на обследовании.

Также звучала информация, что композитор перед госпитализацией метался между двух женщин. Речь шла о его бывшей и нынешней супругах Наташе Королевой и Юлии Проскуряковой.