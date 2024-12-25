Игорь Наджиев заявил, что на «голубых огоньках» выступают прикормленные артисты. Об этом сообщает aif.ru.

Звезда 90-х Игорь Наджиев согласился с Юрием Лозой, который пожаловался на «прикормленных» артистов на телевидении. Исполнитель песни «Плот» заявлял, что «голубые огоньки» становятся скучными из-за артистов, которые из раза в раз появляются на экранах.

«Я Юру Лозу очень уважаю. Прикормленные на ТВ артисты действительно есть. Это было всегда, во все времена. И при советской власти существовал ряд людей, которые были вхожи на ТВ и обласканы тем же редакторским составом центрального телевидения», — заявил Наджиев.

Певец добавил, что вопрос о том, почему его нет на центральных телеканалах и радиостанциях стоит адресовать руководству медиаресурсов.

«Меня, по большому счету, как на ТВ не было, так до сих пор нет. Всплеск был. Спасибо, шоу „Суперстар“. Так же и с радио», — пожаловался он.

Ранее мы писали о том, что певец Наджиев высмеял слова Прохора Шаляпина о миллионных гонорарах.