Игорь Наджиев прокомментировал слухи о романе между Тальковым и Пугачевой. Об этом сообщает aif.ru.

В 90-е ходили слухи о том, что Алла Пугачева якобы тайно встречается с Игорем Тальковым. И это несмотря на то, что певец был женат на Татьяне Тальковой.

По мнению музыканта Игоря Наджиева, певец действительно с трепетом относился к Пугачевой.

«Тальков относился к Алле Борисовне с большим почитанием. Пугачева — это была легенда, великая певица. И естественно, как мужчина, Тальков просто пылал к ней любовью. Относился к ней именно как к божеству, так, как можно относиться к артистке номер 1», — рассказал он.

Впрочем, ни о каких изменах с Пугачевой говорить нельзя, признается Наджиев.

«Супруга Талькова Таня прекрасно знала, что Игорь с обожанием относится к Алле Борисовне. Но никакой ревности не было. Это всё пытаются Игоря, грубо говоря, опорочить, что он, прости, Господи, скакал по бабам. Не было такого!» — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что по делу об убийстве Игоря Талькова допросят Олега Газманова.