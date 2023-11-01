Игорь Матвиенко рассказал, почему ему тяжело работать в женских коллективах. Об этом сообщает издание «ДНИ.РУ».

На днях в Москве состоялась презентация песни группы «Фабрика» «Дурочка-любовь». Игорь Матвиенко, который является создателем коллектива и его продюсером, рассказал, что ему тяжело работать с женскими коллективами.

«В женских коллективах всегда самая сложная ситуация. Потому что с пацанами гораздо проще договориться. А девушки, если они что-то начинают, то...» - рассказал он.

Одна из участниц «Фабрики» Ирина Тонева призналась, что за годы работы уже научилась находить баланс и не скандалить с другими певицами по пустякам.

«Работы так много, что порой не успеваешь все осознать и понять. Благодаря всем этим годам я поняла, что чего стоит, а что чего не стоит», - рассказала она.

При этом Тонева добавила, что Матвиенко не ставит своим подопечным жестких рамок в работе, таких как не рожать или не выходить замуж.

Ранее мы писали о том, что победитель «Фабрики звезд» Колдун рассказал о скандалах жены из-за поклонниц.