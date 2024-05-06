Игорь Ливанов рассказал об «огромных шрамах на сердце» после смерти первой жены, дочери и сына

70-летний актер Игорь Ливанов рассказал, что ежедневно вспоминает умерших дочь, сына и первую жену. По словам знаменитости, время не лечит, а оставленные «шрамы на сердце» продолжают болеть.

Интервью с актером опубликовал сайт PROZVEZD.

На вопрос журналистов, лечит ли время, Ливанов сказал: «Смерть близких оставляет огромные шрамы на сердце, которые болят всю жизнь. Не было и дня, чтобы я не вспоминал первую жену, дочь, Андрея».

Также он прокомментировал сообщения о том, будто стал выпивать после гибели первой жены и дочери. На это Ливанов заявил, что «алкоголизмом никогда не страдал» - его «Бог миловал».

Также актер рассказал о третье жене Ольге. Ливанов вспомнил, что познакомился с будущей супругой, когда та была «почти ребенком». Говоря о возрасте, он признается: «до старика далеко». В роду по линии отца у Ливанова все были долгожителями. Помимо этого, актер в последние годы придерживается здорового образа жизни.

Ранее актер признавался, что смерть 25-летнего сына осталась для него тайной.