Игорь Крутой встретился с Татьяной Тарасовой, прикованной к инвалидному креслу

Композитор Игорь Крутой встретился с тренером Татьяной Тарасовой. Она была в инвалидном кресле, к которому прикована из-за болей в спине и суставах.

О встрече знаменитостей сообщил сайт «7Дней.ru».

Она состоялась в минувшее воскресенье. Крутой сообщил, что провел солнечный день «в компании Великой Женщины».

В беседе они «поделились успехами и проблемами». Крутой похвастался фрагментами своего ледового шоу. Тарасова призвала композитора писать больше музыки. Он пожелал ей здоровья и справедливости. В завершение друзья договорились чаще встречаться.

Поклонники заметили, насколько изменился Крутой – за паузу в карьере он похудел еще больше.

1 сентября Тарасова появилась на линейке внука в инвалидной коляске. Она рассказала, что согласилась на каталку из-за больной ноги. При этом другие проблемы со здоровьем тренер отрицала и говорила, что «все хорошо» и состояние «нормальное».