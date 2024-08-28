Игорь Крутой рассказал, как договорился об участии Губина на «Новой волне». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Андрей Губин стал гостем фестиваля «Новая волна», который накануне прошел в Сочи. В честь артиста даже устроили творческий вечер, на котором звезды исполняли каверы на его знаменитые хиты.

Игорь Крутой рассказал, как ведущего затворнический образ жизни артиста удалось позвать на фестиваль.

«Мне передали, что он хотел бы поговорить. И что он только может через Telegram говорить, поэтому Дурова надо освобождать! Я ему позвонил, позвал на завтрак, он приехал ко мне домой, поговорили и приняли решение в честь его юбилея сделать концерт», — заявил он.

Напомним, Андрей Губин отказался выступать на сцене фестиваля, однако заявил, что вскоре вернется в шоу-бизнес. Он также исполнил отрывок из своей новой песни для журналистов.

Ранее мы писали о том, что Игорь Крутой рассказал о затратах на проведение «Новой волны-2024».