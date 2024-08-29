НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 августа 2024, 21:51
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Игорь Крутой раскрыл, за что Филиппу Киркорову могут «дать по лицу»

Игорь Крутой заявил, что Филипп Киркоров должен быть готов получать по лицу.
Игорь Крутой раскрыл, за что Филиппу Киркорову могут «дать по лицу»

© Starface.ru

Композитор Игорь Крутой заявил, что певец Филипп Киркоров должен быть готов получать по лицу. Это связано с эпатажностью исполнителя.

Крутой считает: желательно обходиться без скандалов. Он лично наблюдал, что происходило после Киркорова после неурядиц.

«Какая это нервотрепка», - высказывается композитор.

При этом Крутой указал: Киркоров сам выбрал такой путь – «в чем-то скандалить».

«Но если ты такой эпатажный, то надо подготовиться к тому, что ты периодически будешь получать по лицу», - резюмировал Крутой. Его слова приводит NEWS.ru.

Ранее Киркоров появился на красной дорожке конкурса «Новая волна» в Сочи с 28-летней спутницей. Речь идет о Марго Овсянниковой. Девушка выбрала для выхода «морской образ», певец был в белоснежном костюме.

Источник фото:Starface.ru
Источник:NEWS.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Филипп Киркоров
певец
Игорь Крутой