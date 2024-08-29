Игорь Крутой раскрыл, за что Филиппу Киркорову могут «дать по лицу»

Композитор Игорь Крутой заявил, что певец Филипп Киркоров должен быть готов получать по лицу. Это связано с эпатажностью исполнителя.

Крутой считает: желательно обходиться без скандалов. Он лично наблюдал, что происходило после Киркорова после неурядиц.

«Какая это нервотрепка», - высказывается композитор.

При этом Крутой указал: Киркоров сам выбрал такой путь – «в чем-то скандалить».

«Но если ты такой эпатажный, то надо подготовиться к тому, что ты периодически будешь получать по лицу», - резюмировал Крутой. Его слова приводит NEWS.ru.

Ранее Киркоров появился на красной дорожке конкурса «Новая волна» в Сочи с 28-летней спутницей. Речь идет о Марго Овсянниковой. Девушка выбрала для выхода «морской образ», певец был в белоснежном костюме.