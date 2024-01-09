Анита Цой заявила, что ее не приглашают на «Песню года» из-за интриг Игоря Крутого

Певица Анита Цой рассказала, что ее уже много лет не приглашают выступать на новогоднем концерте «Песня года». По ее словам, против выступает лично композитор и продюсер Игорь Крутой.

«Это вопрос к Игорю Крутому и ко всем, кто занимается «Песней года». Я не то, чтобы сильно переживаю по этому поводу, просто хочется, чтобы люди, которым нравится моя музыка, имели возможность меня слышать», - приводит портал Утро.ру слова Аниты.

Она также отметила, что за всю свою карьеру только дважды выступала на главном концерте года.

Поклонники поддержали артистку и отметили, что Цой должна была выступать вместо уехавшей в США Кристины Орбакайте. Певица более года отсутствовала на Родине и приехала только ради новогодних корпоративов.

При этом на прошедших в декабре съемках «Песни года» произошло сразу несколько скандалов. Сначала в Сети появились слухи о конфликте певца Ярослава Дронова (SHAMAN) с другими участниками шоу во время исполнения финальной песни. Потом организаторам пришлось вырезать из эфира номера Филиппа Киркорова, Лолиты Милявской и других оскандалившихся на «голой» вечеринке Насти Ивлеевой звезд.

Ранее мы писали, что Леонид Агутин посчитал нужным опровергнуть отказ выступать вместе с SHAMAN на «Песне года». Он пояснил, что съемки концерта проходили в течение нескольких дней. Леонид Агутин и SHAMAN появлялись на сцене в разные дни.