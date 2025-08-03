Игорь Корнелюк отказался писать музыку для ремейка «Бандитского Петербурга»

Певец и композитор Игорь Корнелюк заявил, что ему ничего неизвестно о съемках ремейка сериала «Бандитский Петербург». Даже если проект перезапустят, то он в нем участвовать не будет.

«Ну, а зачем? Ну, тут всё уже сделано», - сказал Корнелюк в интервью Фонтанке.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, готов ли работать над музыкой для продолжения культового сериала, если поступит такое предложение.

«Я ничего об этом не знаю», - заверил музыкант.

Корнелюк добавил, что в конце прошлого года состоялась премьера мюзикла «Фауст», над музыкой для которого он работал.

«Огромные спектакли, по Гете, большой мюзикл. Вот мне вот это интересно», - заключил композитор

Телеканал РЕН ТВ в мае 2025 года получил права на экранизацию произведений Андрея Константинова, посвященных бандитскому Петербургу. Однако о съемках продолжения культового сериала не сообщалось.

Ранее режиссер «Бандитского Петербурга» Владимир Бортко пожаловался, что уже восемь лет не снимает кино. Он отметил, что театры также отказываются от сотрудничества с ним и советуют прийти в следующем сезоне. При этом Бортко подчеркнул, что не считает себя «самым плохим режиссером на свете».