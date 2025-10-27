Игорь Бутман признался, что жена делает «невероятные» подарки в день рождения

Джазмен Игорь Бутман рассказал, что жена делает ему «невероятные» подарки в день рождения. Однажды супруга преподнесла музыканту запонки в виде пистолетов, зная, что он любит оружие.

Подробности узнал сайт mk.ru.

27 октября Бутману исполняется 64 года. Саксофонист рассказал: обычно в день рождения делает концерт, после которого решает, что будет дальше. В следующем году, юбилейном, он даст несколько концертов. Чаще всего праздник проводят в джазовом клубе Бутмана, хотя традиций празднования в его семье нет.

«Моя супруга будет все решать, я от нее завишу», - поделился музыкант и добавил, что жена сейчас оберегает мужа, чтобы он меньше работал.

Бутман говорит, что супруга делает неожиданные находки, которые удивляют и умиляют.

«Она всегда дарит невероятные подарки! Я очень люблю оружие, у меня есть наградное. Зная о моей страсти, она мне подарила запонки в виде пистолетиков. Это было так мило! И неожиданно», - признался джазмен.

