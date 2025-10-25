Бывшая жена Никиты Преснякова Алена Краснова похвасталась подаренным ей букетом. Об этом стало известно из соцсетей.

Алена Краснова и Никита Пресняков расстались в августе 2025 года. После этого экс-супруги периодически делятся в соцсетях контентом — не похоже, чтобы кто-то из них сильно переживал из-за расставания. Например, Никита Пресняков выкладывал видео с вечеринок с неизвестными девушками.

Теперь же Алена Краснова намекнула, что у нее появился новый ухажер — она выложила видео с огромным букетом кустовых роз и новым iPhone. Видео девушка никак не подписала.

Поклонники тут же начали поздравлять Краснову с новыми отношениями: «Пахнет любовью!», «Кто подарил? Мы хотим знать!», «Рада за тебя, ты этого заслуживаешь!».

