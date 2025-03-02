«Иголки, капельницы»: Ксения Бородина рассказала о серьезной проблеме, мешающей ей жить

Ксения Бородина откровенно рассказала о своей психологической проблеме, которая мешает ей спокойно жить и работать. В личном блоге телеведущая раскрыла, как справляется с паническими атаками и тревожностью.

По признанию знаменитости, ей довольно тяжело даются перелеты. Находясь в самолете, она регулярно сталкивается с паническими атаками, но пока не научилась контролировать свое состояние в таких ситуациях.

«Раз на раз не приходится. Бывает, что весь полет спокойно, а вот последний раз летели в Москву, и все шесть часов я нервничала. Я не могу понять, от чего это зависит. Но перелеты меня сильно напрягают. Я очень люблю смотреть мир, мне по работе тоже надо летать, но каждый раз это проблема и нервы», — поделилась Ксения Бородина.

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» назвала себя «ходячей тревогой» и призналась, что из-за напряженного графика редко успевает отдыхать. Ксения Бородина призвала подписчиков «думать о себе» и раскрыла, с помощью каких способов пытается бороться со своей проблемой.

«Можно и массажи, и иголки, и капельницы. Просто надо отдыхать, а я себе этого не позволяю. У меня первый выходной был вчера, даже на отдыхе я много времени провожу в телефоне по работе. Встаю с утра, и просто весь день в беготне. Поэтому надо обязательно думать о себе. Меня невролог сегодня, пока я была на капельнице, чуть ли не с ложки кормила. Я реально ничего не успеваю. Даже позавтракать. Бешеный график каждый день», — высказалась телеведущая.

Ранее сообщалось о том, что Ксения Бородина рассказала о рецидиве болезни, из-за которой, по ее словам, «умирала всю ночь».