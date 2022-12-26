Домашнее видео от Преснякова: чем сын Орбакайте зарабатывает на жизнь

Вслед за уехавшими из страны мамой и папой, Никита Пресняков тоже решил перебраться Соединенные Штаты.

Однако, Америка никогда не была дешёвой страной, и запросы внука внука примадонны, в связи с непростым финансовым положением их семьи, Никите теперь приходится удовлетворять самому.

Отправившись в короткий отпуск вместе со своей супругой Аленой Красновой, Пресняков внезапно открыл в себе новый талант.

«Идеальный вариант, чтобы перезагрузится во время работы – снимать клипы, - делится соображениями будущий видео-режиссер, - теперь мы не просто путешествуем, а ищем локации для съемок.

По словам Преснякова, контракт на один клип он уже подписал.

Какого рода будут съемки - не уточняется. Известно, что это будет музыкальное видео известной американской певицы. Результаты можно будет увидеть на YouTube канале молодого исполнителя.