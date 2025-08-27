«Игнорировать нельзя»: Сергея Шнурова уличили в поддержке Аллы Пугачевой, покинувшей Россию

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратил внимание на друзей певца Сергея Шнурова. Он заметил, что артист общается с людьми, которые желают стране зла.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале Бородина.

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Друг Шнурова Невзоров* (признан иноагентом на территории РФ, вместе с супругой признан экстремистским объединением, их деятельность запрещена в РФ) открыто поддерживает террористический режим, а Шнуров, по слухам, продолжает поддерживать Пугачеву, покинувшую Россию. Поддержка, пусть и косвенная, врагов России недопустима. И когда артист, зарабатывающий миллионы на российских площадках, демонстрирует лояльность к тем, кто желает нашей стране зла, это вызывает справедливое возмущение», - написал глава ФПБК.

Он задался вопросом, чьи интересы представляют эти люди, и заявил о вопросах национальной безопасности в этой связи. Бородин считает, что стоит пересмотреть возможность выступления таких артистов в регионах, тем более, как пишет он, «их действия идут вразрез с интересами страны и ее граждан».

«Это решение должно быть взвешенным и обдуманным, но игнорировать ситуацию нельзя. Вопрос не в запрете творчества, а в защите национальных интересов», - указал глава ФПБК.

Ранее Бородин рассказал, что Шнуров отказался помочь бойцам СВО. Глава ФПБК пообещал обратиться к главам регионов с просьбой об отмене концертов.