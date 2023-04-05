«Игла близится к моим губам»: дочь Александра Серова потеряла сознание в кресле врача

Дочь исполнителя хита «Я люблю тебя до слез» Александра Серова поделилась откровенной историей из своей жизни. 30-летняя Мишель рассказала, как потеряла сознание в кабинете косметолога. Об этом пишет PROZVEZD.

Звездная наследница в своей авторской программе призналась, что пока не делала никаких омолаживающих инъекций, но увеличивала губы. Это было несколько лет назад. Девушка отметила, что поддалась трендам, но сейчас бы не стала такое делать.

«Я первый раз пришла на эту процедуру и вообще не знала, что такое уколы, тем более в такое чувствительное место, как губы. Легла на стол, мне начинают делать анестезию», – начала рассказ Серова.

Брюнетка ожидала, что специалист нанесет на губы крем, но ей решили ввести иглу в десну. Девушка была в шоке от таких манипуляций.

«Страх от того, что игла близится к моим губам, меня ввел в какой-то осадок. Я потеряла сознание, потому что очень испугалась!» – вспомнила она.

Мишель быстро пришла в себя и забыла обо всем. Она рассказала, что осталась довольна результатом процедуры. При этом дочь артиста рада, что обратилась к хорошему косметологу и решила не экономить на своем здоровье. Девушка порассуждала о том, если бы подобное случилось с ней у неопытного мастера.

«Представьте, если бы я потеряла сознание у кого-то на кухне? Пришлось бы вызывать скорую! Поэтому обращайтесь в специализированные клиники, не ходите куда попало», – посоветовала звезда.

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