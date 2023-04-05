«Что у него с лицом?»: постаревший Александр Серов испугал своих подписчиц

Автор знаменитого хита «Я люблю тебя до слез» Александр Серов на протяжении своей карьеры заработал статус красавца и сердцееда. На выступлениях и концертах артист неизменно вызывал трепет поклонниц.

Правда, в последнее время, певец всё чаще сам приходит в гости на скандальные ток-шоу, а вот концертная программа 72-летнего исполнителя давно не пополнялась новыми композициями.

Поговаривают, что Серов с возрастом сильно сдал, так как пристрастился к выпивке.

Недавно Александр и вовсе испугал поклонников своим внешним видом. В соцсетях появилось видео, вызвавшее сильный резонанс.

На нём Александр Николаевич в подробностях комментирует сложную ситуацию, в которой оказался один из его казахских друзей.

Но не драматический рассказ Серова заставил заволноваться подписчиков, а растрёпанные волосы и не открывающиеся глаза рассказчика.

«Что у него с лицом!?», «Мог бы и причесаться перед эфиром!», «Да у него глаз не открывается», – недоумевают фолловеры певца в комментариях.