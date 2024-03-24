«ИГИЛ* там и рядом не стояло»: Маргарита Симоньян о стрелявших в «Крокусе»

Маргарита Симоньян утверждает, что ИГИЛ* (организация признана террористической по решению Верховного суда РФ) не причастен к трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом журналистка рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Симоньян, ночью с 23 на 24 марта сообщалось, что на одном из трупов обнаружили взрывное устройство. Однако эта информация пока никак не подтверждается.

Также в Сети появились сообщения о причастности ИГИЛа* к теракту в «Крокус Сити Холле», но главный редактор RT уверена в обратном.

«Умирать из них (террористов, прим. ред.) никто не собирался. Никто из них не был религиозным фанатиком. ИГИЛ* там и рядом не стояло», – заявила она.

Кроме того, Маргарита Симоньян передает, что на задержанных преступниках не было «поясов шахида».

«Это, братья, были небратья», – заключила журналистка.

Напомним, теракт произошел 22 марта на концерте рок-группы «Пикник». Злоумышленники ворвались в «Крокус» с оружием и открыли стрельбу по мирным гражданам, а в конце подожгли здание.

Ранее мы писали, что SHAMAN выпустил песню-реквием в память о погибших в результате теракта.

*организация признана террористической по решению Верховного суда РФ