«Идут угрозы»: уехавший из России Анатолий Белый добился отмены гастролей «Ленкома» в Израиле

Уехавший из России актер Анатолий Белый сорвал гастроли «Ленкома» в Израиле, об этом сообщает mk.ru.

В конце октября театр должен был приехать в Тель-Авив со спектаклем Марка Захарова «Поминальная молитва». Однако постановка сорвалась из-за травли, развернутой в соцсетях бывшим актером МХТ им. Чехова Анатолием Белым. На своей страничке он назвал визит «Ленкома» в Израиль кощунством.

«Театр Ленком хотят привезти на гастроли и играть спектакль "Поминальная молитва" (читай, спекуляция на еврейской теме) на сцене театра Габима. Кощунство. Дорогие израильтяне со стажем, вы мне можете объяснить, что это такое?» — обратился к поклонникам Белый.

Сразу после этого, продюсеру гастролей начали поступать угрозы. В адрес площадки, где должны были играть постановку, тоже посыпались обвинения в пособничестве.

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что билеты на спектакль продавались хорошо. Однако он подтвердил, что после сообщения Белого в соцсетях, актерам Олесе Железняк и Андрею Леонову начали поступать угрозы.

«Был заключен договор с залом Габима, в котором более 900 мест. Билеты начали продаваться и довольно активно. Как вдруг узнаем, что идет травля "Ленкома", во главе которой бывший артист МХАТа Белый. Идут угрозы театру, в адрес артистов», — рассказал Варшавер.

По словам директора театра, сейчас они ищут возможности для переноса спектакля. Актера Белого Варшавер назвал иностранным агентом.

«Это не соотечественник. Это иноагент. Он собрал списки, где подписываются украинцы. Просто непорядочный человек», — заключил Варшавер.

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