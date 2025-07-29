«Иду сегодня в последний раз»: Алла Довлатова лишилась эфиров на радио спустя 10 лет работы

Артистка Алла Довлатова ушла с «Русского радио» после 10-ти лет работы. Она рассказала, что слушатели больше могут не ждать ее в эфире.

В личном блоге Алла отметила, что у нее последний день работы на радио. По ее словам, уходит она с большой любовью. Вероятно, решение об увольнении она приняла сама, но не рассказала, что стало причиной.

«Иду на „Русское радио“ сегодня в последний раз. Ну так, я может быть, в гости буду приходить, но как ведущая вечернего шоу — уже нет», — поделилась Довлатова.

На «Русском радио» Алла работала 10 лет и за это время, по ее словам, у нее были только хорошие моменты. Также она призналась, что никогда не пользовалась лифтами в офисе, так как боялась застрять и пропустить эфир.

Напомним, что на радио Довлатова пришла в 12 лет. Она выступала в эфире с детским хором. А спустя несколько лет начала пробовать брать интервью, вести программы. В школе она уже была постоянной ведущей, поэтому к поступлению в вуз у нее набралось большое портфолио. По признанию Аллы, она никогда не задумывалась о том, чтобы сменить профессию.

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