«В последний момент я испугалась»: о чем жалеет Алла Довлатова в своей жизни

Алла Довлатова известна как телерадиоведущая, актриса театра и кино. Она успевает совмещать личную жизнь и работу, посещает светские мероприятия и участвует в съемках. Но есть кое-что, о чем женщина жалеет. Об этом она рассказала в интервью сайту «Страсти».

Мы задали знаменитости вопрос, если бы у нее была возможность начать жизнь заново, что бы она изменила или сделала иначе?

«Что бы я точно сделала, так это записала музыкальный альбом. У меня был повод. Но в какой-то последний момент я испугалась и ретировалась. Решила, что у меня недостаточно таланта для этого, потому что я пою как драматическая актриса. Наверное, об этом я жалею. С тех пор, когда предоставляется шанс себя творчески проявить, я всегда это делаю. И всем советую ничего не боятся. Как говорится: глаза боятся, руки делают!» – призналась звезда.

Полное интервью Аллы Довлатовой об отношении мужа к ее откровенным фото, роли бабушки и новых пластических операциях можно прочитать здесь.