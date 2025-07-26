«Идите вы все»: Мигель обругал певицу Zivert и весь российский шоу-бизнес

Наставник шоу «Танцы» Сергей Шестеперов, известный под псевдонимом Мигель, побывал на концерте Кайли Миноуг и внезапно обрушился с критикой на певицу Юлию Zivert.

Танцор в личном блоге опубликовал короткий видеоролик с выступления заграничной певицы и решил, что звезды российской эстрады не идут с ней ни в какое сравнение.

При этом Мигель был груб в выражениях и не постеснялся разразиться нецензурной бранью.

«Идите вы все с вашими Зивертами и остальной российской попсой», — написал Мигель.

Особенно он выделил Zivert, так как недавно она собрала стадионный концерт в ВТБ Арене, выступив там не только в качестве артиста, но и режиссера. Шоу получило сотни восторженных отзывов.

Пользователи Сети не согласились с Мигелем и встали на защиту Юлии. Они также назвали Мигеля хамом и неприятным типом.

«Он что вообще больной что ли? Да Zivert вообще любимка», - отметили комментаторы.

Ранее Zivert появилась на Неделе моды в Париже и подверглась критике. Стилист Михаил Барышников раскритиковал певицу. Он заявил, что артистка не «мэтчится» с эстетикой американского дизайнера, которого называют «королём готики». Он также считает, что артистка появилась на мероприятии только ради статуса модной девушки.