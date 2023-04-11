«Идиоты»: прислуга шокирована разводом Бедроса Киркорова из-за другой женщины

90-летний певец Бедрос Киркоров и его жена Людмила Смирнова, действительно, разводятся. Информацию подтвердила бывшая домработница исполнителя Филиппа Киркорова Людмила Дороднова, известная, как Люся.

«Да, он развелся», - сказала женщина изданию «Абзац».

По словам прислуги, Бедрос Киркоров находится на даче – с сыном и внуками. Его пока еще жена Людмила – в Великом Новгороде, у нее там работа.

«Мне обидно, думаю, вот идиоты, взяли и развелись», - шокирована Дороднова. Она недоумевает, зачем супруги пошли на этот шаг после 26 лет брака.

Ранее мы писали, что развод связан с появлением в жизни певца другой женщины. Ее имя неизвестно, но, по слухам, артист влюбился в медсестру, которая ухаживала за ним после операции.