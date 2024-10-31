«Идиотка»: Пашутин раскритиковал уехавшую из РФ Жанну Агалакову

Народный артист России Александр Пашутин высказался об экс-телеведущей Жанне Агалаковой, которая после начала СВО уехала из РФ и периодически стала делать антироссийские заявления. Его слова приводит aif.ru.

«Ну идиотка! Ну что поделаешь, если она идиотка. <…> А мне не стыдно, что я из России. И вам, наверное, не стыдно. <...> У нас такая великая страна! Великое искусство, литература. А эти все уехавшие… Ну они сошки! Что они сделали для России? Что такого совершили, что они сочли сами себя великими? Эта Агалакова болтала там что-то, читая новости с листа», — поделился актер.

Пашутин уточнил, что люди, подобные Агалаковой, «не имеют корней». Он добавил, что россиянам следует забыть подобных артистов.

«Порядочный человек, наоборот, поддержит в сложной ситуации свою мать, в беде не бросит. Потому что Родина — это твоя мать, она дала тебе всё. Образование, высокооплачиваемую работу. Всё, одним словом! А эти выродки неблагодарные здесь стригли бабло, а теперь им, оказывается, стыдно, что они из России», — рассказал Пашутин.

Ранее Александр Пашутин назвал юмориста Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) «мерзавцем» за слова о паспорте РФ.