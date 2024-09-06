«Иди, спокойной ночи»: мать с трудом посадила в поезд Анастасию Волочкову
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Мать Анастасии Волочковой с трудом посадила ее в поезд из Санкт-Петербурга. Родственники буквально пытались «засунуть» танцовщицу в вагон, а проводники торопили.
Кадры отправления с вокзала Волочкова разместила в личном блоге. Залезая в вагон, Анастасия устроила целое шоу.
«Настя, иди быстренько, спокойной ночи», - торопила мать.
Волочкова напомнила о своем шоу, которое состоится в декабре. На это мать балерины произнесла: «Все-все, мы все помним».
Затем Волочкова и вовсе задрала ногу, делая вертикальный шпагат.
«Вот это не надо», - произнесла родственница.
Снимающий все на видео человек пожелал хорошей дороги балерине и проводнику, перед лицом которого она качалась и задирала ноги.
Некоторые интернет-пользователи пожалели маму Волочковой. «Видео, наверное, удалит, как протрезвеет», - писали в Сети.
Другие отказывались жалеть родственницу балерины. Интернет-пользователи отмечали: «Она во многом способствовала тому, что дочь стала алкоголиком. Холодная, злая». Третьи отмечали, что Волочкову следует срочно отправить в рехаб.
Ранее стало известно, что певица Глюкоза все-таки лежала в рехабе. Туда ее определили родители.