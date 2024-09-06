«Иди, спокойной ночи»: мать с трудом посадила в поезд Анастасию Волочкову

Мать Анастасии Волочковой с трудом посадила ее в поезд из Санкт-Петербурга. Родственники буквально пытались «засунуть» танцовщицу в вагон, а проводники торопили.

Кадры отправления с вокзала Волочкова разместила в личном блоге. Залезая в вагон, Анастасия устроила целое шоу.

«Настя, иди быстренько, спокойной ночи», - торопила мать.

Волочкова напомнила о своем шоу, которое состоится в декабре. На это мать балерины произнесла: «Все-все, мы все помним».

Затем Волочкова и вовсе задрала ногу, делая вертикальный шпагат.

«Вот это не надо», - произнесла родственница.

Снимающий все на видео человек пожелал хорошей дороги балерине и проводнику, перед лицом которого она качалась и задирала ноги.

Некоторые интернет-пользователи пожалели маму Волочковой. «Видео, наверное, удалит, как протрезвеет», - писали в Сети.

Другие отказывались жалеть родственницу балерины. Интернет-пользователи отмечали: «Она во многом способствовала тому, что дочь стала алкоголиком. Холодная, злая». Третьи отмечали, что Волочкову следует срочно отправить в рехаб.

Ранее стало известно, что певица Глюкоза все-таки лежала в рехабе. Туда ее определили родители.