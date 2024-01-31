«Иди, дед, таблетки выпей»: что говорят недруги музыканту Юрию Лозе

Композитор Юрий Лоза 1 февраля отмечает свое 70-летие. Музыкант периодически пишет песни и дает концерты. Зарабатывает он на авторских отчислениях. Но, как и у всех знаменитостей, у артиста есть недруги.

Музыкант отметил, что он «не белый и пушистый». Посты артиста в соцсетях активно комментируют.

«У меня большая переписка в соцсетях, где меня постоянно комментируют. У меня уже больше трети миллионов подписчиков. Кто-то говорит спасибо, кто-то говорит: иди, дед, таблетки выпей. А кто-то говорит: когда ты наконец-то заткнешься?», — цитирует Лозу mk.ru.

Юрий Лоза женат на поэтессе Светлане. У супругов есть сын Олег. Музыкант также признался, что у него недавно появился внук.

Свою супругу музыкант называет «замечательным поэтом, замечательной и единственной женой». Пара договорилась до брака не изменять друг другу, и они, уверяет певец, следуют этим принципам.

Ранее Лоза высказался об одиночестве Филиппа Киркорова после череды скандалов.