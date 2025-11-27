«Идею подкинула психолог Полины»: раскрыты детали начала романа Диброва с подругой экс-жены

В окружении телеведущего Дмитрия Диброва рассказали, как начался его роман с нутрициологом Екатериной Гусевой. По слухам, Полина Диброва лично подтолкнула бывшего мужа к отношениям со своей подругой. Об этом сообщает Kp.ru.

Со слов источника СМИ, Полина задумалась о том, чтобы свести мужа с Гусевой, когда у нее закрутился тайный роман с бизнесменом Романом Товстиком. План модель якобы разрабатывала с подругами из своего женского клуба.

«Более того, Полина прямым текстом сказала мужу, что не против, если у него возникнет интерес к Екатерине. Идею познакомить Диброва с Гусевой подкинула психолог Полины», - рассказал инсайдер.

Предположительно, общение Дмитрия и Екатерины началось с похудения телеведущего. Он обратился к нутрициологу, чтобы сбросить лишние килограммы, а на фоне скандального развода они сильнее сблизились. Поговаривают, что роман начался осенью 2025 года.

