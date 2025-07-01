Идея витала давно: Александр Розенбаум провел пресс-конференцию по случаю премьеры мюзикла по его песням

Певец Александр Розенбаум впервые за почти 50 лет принял участие в пресс-конференции, посвященной премьере мюзикла-откровения «Вальс-бостон» по его песням. Об этом сообщают «7Дней.ru».

Главную роль в масштабном проекте медиагруппы «Красный квадрат» и Яндекс Афиши исполнит заслуженный артист России Александр Яцко. Всего в спектакле задействовано более 800 драматических артистов, это самый крупный кастинг в России.

По словам самого Александра Яковлевича идея поставить спектакль по собственным песням уже давно витала в воздухе. Но он никогда «вплотную этим не занимался».

«По простой причине — здесь нужны профессионалы и серьезная организация процесса. Это очень большая история, в которой не получится сделать все по щелчку. Поэтому я очень рад, что над "Вальс-бостоном" работает такая большая и профессиональная команда», — отметил артист.

Действие мюзикла разворачивается в Ростове-на-Дону 1920-50-х годов — городе, который Розенбаум назвал «одним из самых дорогих сердцу». В спектакле прозвучат 23 песни исполнителя, включая «Любить — так любить, гулять — так гулять» и «Ау... днем и ночью счастье зову».

Музыкальный руководитель проекта Евгений Загот отметил сложность адаптации композиций автора: «Перепеть Розенбаума невозможно. Но в мюзикле-откровении песни становятся драматическими монологами, двигающими сюжет».

«Встать рядом с легендой — вызов. Это история о любви и выборе, и я благодарен за доверие ее рассказать», — признался исполнитель ведущей роли Александр Яцко.

Премьера «Вальс-бостона» обещает стать одним из главных театральных событий года, объединив поклонников творчества Розенбаума и любителей мюзиклов.

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