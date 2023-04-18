«Идея очень крутая»: зачем Юлии Пересильд понадобился один миллиард рублей

Юлия Пересильд, сыгравшая главную роль в киноленте «Вызов», первом художественном фильме, целиком снятом в открытом космосе, выступила с неожиданным заявлением.

Актриса сообщила, что ей нужен 1 млрд рублей для того, чтобы сделать некое доброе дело, необходимое для благополучия всей страны.

«Если речь идёт про миллиарды, надо стразу строить реабилитационный центр, - смело заявила Пересильд, - его врачебная команда создана. Такого центра нет Европе. Идея очень крутая».

Претенциозное заявление актриса сделала сразу после закрытого показа культового кино со своим участием. Известно, что расходы на «Вызов» в конечном итоге составили 1. 155 000 000 руб. Официальная премьера состоится 20 апреля 2020г.

Ранее портал «Страсти» писал о том, что Юлия Пересильд составила завещание перед полетом в космос на съемки фильма. Хорошо, что завещание не пригодилось.