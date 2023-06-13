«Идет расследование»: сын Орбакайте Никита Пресняков рассказал о пришельцах в Америке

Внук певицы Аллы Пугачевой и сын ее дочери Кристины Орбакайте – Никита Пресняков живет и работает в Америке. Многие думали, что после переезда звездный наследник будет экономить и забудет про роскошную жизнь. Но он нашел себе занятие, сейчас молодой человек снимает клипы для заграничных знаменитостей. На днях парень неожиданно заговорил о расследовании полиции.

Никита признался поклонникам, что работает с новым клиентом над очень интересной задумкой.

«На носу съемки очень интересного клипа, певица будет летать на тросах, а на графике вся локация превратится в космос», – поделился знаменитость в личном микроблоге.

Пресняков-младший показал снимки, на которых позирует в Лас-Вегасе. Он сообщил, что недавно в полицию поступил вызов о «разбившемся НЛО» и о том, что по улицам теперь разгуливают инопланетяне. Никита не поверил, но для интереса стал изучать информацию о таком необычном инциденте.

«Начал копать дальше, нашел кадры с камер полицейских с этого дня и допросы разных людей. Походу это не фейк и сейчас реально идет расследование об НЛО. Вот это поворот», – цитирует Никиту портал «7Дней.ru».

Родные звездного наследника оставили это сообщение без внимания. Но нынешняя супруга отца Никиты, Владимира Пресняков – Наталья Подольская прокомментировала пост парня красными сердцами. Видимо, переезд никак не сказался на отношениях родственников.

Ранее мы писали о том, что именно сказал внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков о своем переезде из России.