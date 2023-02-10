«Они то живут, то расходятся»: как живет разлучница Паулина Андреева в браке с Бондарчуком

Двадцать пять отношения Федора и Светланы Бондарчук считались образцовым союзом. Так что новость об их расставании стала для многих откровенным шоком.

Что же именно послужило причиной расставания - никому не известно, однако поклонники творчества режиссера, естественно, заподозрили во всем актрису Паулину Андрееву.

Федор Бондарчук и Паулина оформили свои отношения осенью 2019 года, хотя всем известно, что роман режиссера и артистки начался года на три раньше.

В 2020 году супруги стали соавторами нашумевшего сериала «Псих». Паулина выступила продюсером, а Федор - режиссером.

Однако на том счастливая жизнь пары, похоже, заканчивается. В последнее время супругов совсем не видно ни на презентациях, ни на вечеринках. Не появилась Паулина и на закрытом показе картины «Фишер», в съемках которой ее супруг был занят как продюсер.

Ранее мы сообщали, что обойти стороной предполагаемый кризис в отношениях звездный пары не смогла таролог Галина Янко.

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